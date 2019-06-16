СМИ: футболист Салах принял решение остаться в "Ливерпуле"

ТАСС, 16 июня. Египетский нападающий Мохаммед Салах продолжит выступать за английский футбольный клуб "Ливерпуль". Об этом сообщила в субботу "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Daily Mirror.

По информации источника, 27-летний египтянин принял решение остаться в "Ливерпуле" и отказался от перехода в испанский "Реал" и итальянский "Ювентус". Ранее сообщалось, что ливерпульский клуб был готов продать Салаха, чтобы приобрести ивуарийского нападающего французского "Лилля" Николя Пепе.

В минувшем сезоне "Ливерпуль" стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале английский "Тоттенхэм" (2:0), в чемпионате Англии команда заняла второе место, набрав 97 очков.

Cалах провел в составе ливерпульской команды 104 матча во всех турнирах, в которых забил 71 гол и отдал 29 результативных передач. Салах два сезона подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата Англии: в сезоне-2017/18 он забил 32 гола, а в следующем - 22, разделив первое место с одноклубником Садио Мане и форвардом "Арсенала" Пьером-Эмериком Обамеянгом. В составе национальной команды Египта на счету Салаха 62 матча и 39 голов.