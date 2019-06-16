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КХЛ

Шведский хоккеист Петерссон заключил контракт с московским "Динамо"

Соглашение рассчитано на один год

ТАСС, 16 июня. Бывший нападающий казахстанского клуба "Барыс" швед Андре Петерссон подписал контракт с московским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо". Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба "Динамо".

Соглашение 28-летнего хоккеиста с клубом рассчитано на один год.

В прошедшем сезоне нападающий провел 51 матч за "Барыс" в регулярном чемпионате КХЛ, забросив 23 шайбы и отдав 22 результативные передачи. В плей-офф КХЛ он сыграл в восьми играх и набрал пять очков (3 шайбы + 2 передачи). Также в КХЛ Петерссон выступал за "Сочи" и "Авангард".

Ранее "Динамо" также пополнили защитники Кирилл Лямин, Михаил Григорьев, Дмитрий Огурцов и нападающие Павел Ткаченко, Александр Петунин, Георгий Бусаров и Алексей Терещенко.

В регулярном чемпионате КХЛ московский клуб занял пятое место в таблице Западной конференции. В плей-офф хоккеисты "Динамо" уступили в четвертьфинальной серии ЦСКА (1-4).

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