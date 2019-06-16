Кремлев: Всемирный боксерский форум в Екатеринбурге был успешным

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Второй Всемирный боксерский форум прошел продуктивно для всех участников. Об этом ТАСС заявил в воскресенье генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Это был успешный форум, - сказал Кремлев. - Все стороны подняли очень важные вопросы, которые мы продуктивно обсудили. Также необходимо отметить создание Всемирного боксерского фонда, который учредили основные федерации".

Всемирный боксерский форум завершится в воскресенье в Екатеринбурге. Форум собрал глав и представителей всех основных организаций - Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Организатором мероприятия выступила Федерация бокса России.