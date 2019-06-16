Кудряшов не сумел стать претендентом на титул WBC

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Россиянин Дмитрий Кудряшов не сумел завоевать звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 90,71 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Екатеринбурге, он проиграл техническим нокаутом в пятом раунде конголезцу Илунге Макабу, который завоевал также серебряный пояс WBC.

Во втором раунде после одного из ударов Макабу покачнулся, но устоял на ногах, что стало сигналом для россиянина усилить атакующий натиск. Однако во время обмена ударами он сам оказался в нокдауне в концовке этого раунда. А от второго падения его спасли только канаты и гонг.

В третьем раунде уже конголезец пошел в атаку, но не сумел сломить сопротивления россиянина, после чего темп несколько снизился. В четвертом раунде судья попросил врача осмотреть Кудряшова, лицо которого было залито кровью, после чего продолжил поединок. В концовке пятого раунда россиянин пропустил много ударов, с трудом держался на ногах, и судья принял решение остановить поединок, присудив конголезцу победу техническим нокаутом.

До поединка Макабу занимал четвертое место в рейтинге WBC, Кудряшов - пятое. Титул чемпиона мира стал вакантным после перехода украинца Александра Усика в супертяжелый вес.

Кудряшов провел третий поединок после участия во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Российский боксер в сентябре 2017 года проиграл кубинцу Юниеру Дортикосу нокаутом во втором раунде в четвертьфинале WBSS. После этого россиянин победил уругвайца Маурисио Баррагана техническим нокаутом в шестом раунде и румына Александру Юра техническим нокаутом в первом раунде.

На счету 33-летнего Кудряшова теперь 23 победы (все - нокаутом) и три поражения. В послужном списке 31-летнего Макабу - 25 побед (24 нокаутом), два поражения. Конголезец в 2016 году боксировал за титул чемпиона мира WBC, проиграв британцу Тони Белью техническим нокаутом в третьем раунде. Поединок Кудряшов - Макабу стал главным событием турнира, организованного в рамках Всемирного боксерского форума в Екатеринбурге.