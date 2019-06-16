Мамедов: фехтовальщики сборной России поборются за медали ЧЕ во всех дисциплинах

ДЮССЕЛЬДОРФ, 16 июня. /ТАСС/. Сборная России по фехтованию готова биться за медали чемпионата Европы в Дюссельдорфе в каждой из трех дисциплин, чтобы к концу рейтинговой гонки команды смогли напрямую попасть на Олимпийские игры - 2020 в Токио. Об этом ТАСС рассказал главный тренер команды Ильгар Мамедов.

"Прогнозировать результат чемпионата Европы сейчас сложно, нужно выходить и драться. Ни один профессиональный фехтовальщик не позволит себе халтурной работы - будь то чемпионат Европы или какой-либо другой старт, - рассказал Мамедов. - Так уж устроен сезон, что сейчас нам выступать на чемпионате Европы, а уже через месяц на чемпионате мира в Будапеште, и оба старта являются рейтинговыми к Олимпиаде".

"Держать максимальную форму постоянно сложно, но нам необходимо пробиваться в первую четверку мирового рейтинга, только так мы автоматом попадем на Олимпиаду в Токио. Но для этого нужно стабильно быть в медалях. Во всех видах. Вот на этот результат мы сейчас и нацелены", - заключил главный тренер.

Фехтовальщики начали борьбу за олимпийские лицензии 26 апреля в Сеуле, где прошел турнир серии Гран-при в мужской и женской сабле. Отборочными являются десять стартов - три этапа Гран-при, пять этапов Кубка мира, континентальные чемпионаты и чемпионат мира. Рейтинговая гонка завершится 31 марта 2020 года. К этой дате спортсменам необходимо оказаться в лидерах мирового рейтинга либо удачно выступить на чемпионатах.

Мамедов подчеркнул, что европейский чемпионат в фехтовании традиционно является самым конкурентным: "США на чемпионате Панамерики сражаться практически не с кем, они свой рейтинг наберут. В Африке свои лицензии завоюют египтяне, в Азии - Япония, Южная Корея, Китай, и не надо забывать, что японцы - организаторы Олимпиады-2020. В Европе история иная - перечислять количество стран, объективно претендующих на попадание на Игры бессмысленно, битва за место в первой четверке в Европе будет самая жаркая".

Чемпионат Европы пройдет в Дюссельдорфе с 17 по 22 июня, чемпионат мира - с 15 по 23 июля в Будапеште.