Бывший футболист "Динамо" Луценко стал игроком тульского "Арсенала"

ТАСС, 16 июня. Тульский футбольный клуб "Арсенал" подписал контракт с нападающим Евгением Луценко. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 32-летним игроком подписано на два года.

Предыдущим клубом Луценко было московское "Динамо", за которое он выступал с 2016 года. В прошедшем сезоне он провел за бело-голубых 31 матч и отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами.

В прошлом сезоне "Арсенал" занял шестое место в чемпионате России и завоевал право сыграть в сезоне-2019/20 в Лиге Европы. Команда начнет выступление в турнире со второго квалификационного раунда.