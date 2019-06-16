Шахматистка Лагно сыграла вничью с китаянкой Чжунъи на турнире претенденток

ТАСС, 16 июня. Россиянка Екатерина Лагно белыми фигурами сыграла вничью с китаянкой Тань Чжунъи в партии 13-го тура турнира претенденток за право сыграть в матче за звание чемпионки мира по версии Международной шахматной федерации (FIDE). Соревнование проходит в Казани.

Ранее россиянка Александра Горячкина досрочно одержала победу в турнире и получила право сыграть за титул с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь. Дата и места матча за шахматную корону еще не определены.

В других партиях 13-го тура досрочная победительница турнира Горячкина сыграла вничью с грузинкой Наной Дзагнидзе, россиянка Валентина Гунина проиграла украинке Анне Музычук, россиянка Александра Костенюк обыграла украинку Марию Музычук.

После 13 туров Горячкина лидирует в турнирной таблице, набрав 9,5 очка, далее идут Анна Музычук (7,5), Лагно (6,5), Тань Чжунъи и Дзагнидзе (обе - по 6), Мария Музычук, Костенюк и Гунина (все - по 5,5). Партии заключительного, 14-го, тура состоятся 17 июня.

Соревнование проходит в два круга с 31 мая по 17 июня. Участницы сыграют друг с другом по две партии (белыми и черными фигурами). Если по итогам турнира две шахматистки наберут одинаковое количество очков при прочих равных дополнительных показателях, то для выявления победительницы будет назначен тай-брейк, который состоится 18 июня. Спортсменки проведут по 14 партий с контролем времени 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход.