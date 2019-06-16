Гандболисты сборной России обыграли команду Словакии в отборочном турнире ЧЕ-2020

ТАСС, 16 июня. Российские гандболисты обыграли команду Словакии в заключительном, шестом, туре отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 30:20.

В матче пятого тура россияне обыграли сборную Италии (30:23) и досрочно обеспечили себе право сыграть в финальной части чемпионата Европы 2020 года.

В другом матче седьмой группы венгры обыграли итальянцев (32:29).

В турнирной таблице сборная России заняла второе место, набрав девять очков. Первое место в таблице отборочного турнира заняли венгры (11), на третьем месте итальянцы (4), на последней, четвертой строчке словаки (0).

Финальная часть турнира пройдет в Австрии, Норвегии и Швеции с 9 по 26 января 2020 года. Впервые в истории проведения чемпионатов Европы на турнире сыграют 24 сборные. Победитель европейского первенства получит путевку на Олимпийские игры 2020 года в Токио.