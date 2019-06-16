Американские футболистки обыграли сборную Чили в матче чемпионата мира

ТАСС, 16 июня. Сборная США обыграла команду Чили со счетом 3:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу среди женских команд. Турнир проходит во Франции.

В составе американской команды дублем отметилась Карли Ллойд (11-я и 35-я минуты), еще один гол на счету Джули Эртц (26). На 80-й минуте встречи Ллойд не сумела реализовать пенальти.

Команды выступают в группе F вместе со сборными Швеции и Таиланда, которые провели матч второго тура в воскресенье, он завершился со счетом 5:1 в пользу шведок. В первом туре представительницы Чили проиграли команде Швеции (0:2), а американки разгромили команду Таиланда (13:0). В турнирной таблице сборная США занимает первое место, набрав 6 очков, затем идут шведки (6), на третьем месте - команда Чили (0), замыкает турнирную таблицу сборная Таиланда (0).

В следующем туре сборная США сыграет против команды Швеции, чилийские футболистки встретятся с представительницами Таиланда. Обе игры пройдут 20 июня.

В чемпионате мира по футболу среди женщин принимают участие 24 сборные, россиянкам не удалось квалифицироваться на турнир. Самой титулованной сборной и действующим чемпионом является команда США, на счету американок три победы. Немецкие футболистки выигрывали мировое первенство два раза, норвежки и японки - по разу.

Турнир завершится 7 июля.