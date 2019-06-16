Квалификационный к ОИ-2020 чемпионат Европы по фехтованию стартует в Дюссельдорфе

ДЮССЕЛЬДОРФ /Германия/, 17 июня. /ТАСС/. Чемпионат Европы по фехтованию, на котором спортсмены поборются за квалификацию на Олимпийские игры - 2020 в Токио, стартует на арене Выставочного центра Дюссельдорфа. В турнире примут участие 450 спортсменов из более 40 европейских стран.

Состав сборной России на предстоящий старт был единогласно утвержден тренерским советом Федерации фехтования России. У женщин в команду рапиристок вошли Инна Дериглазова, Анастасия Иванова, Лариса Коробейникова, Аделина Загидуллина, запасной станет Светлана Трипапина. У мужчин выступят Тимур Сафин, Алексей Черемисинов, Тимур Арсланов, Дмитрий Жеребченко, запасной - Кирилл Бородачев.

В турнире саблисток примут участие Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина, Яна Егорян, запасной будет Светлана Шевелева, у мужчин в состав вошли Камиль Ибрагимов, Вениамин Решетников, Дмитрий Даниленко, Константин Лоханов, Илья Моторин (запас).

За сборную России по шпаге у женщин выступят Виолетта Колобова, Татьяна Андрюшина, Любовь Шутова, Виолетта Храпина, запасная - Дарья Мартынюк, за мужскую команду - Сергей Бида, Никита Глазков, Сергей Ходос, Георгий Бруев, запасной - Павел Сухов.

"Сделано из стали"

Германия в третий раз принимает европейский чемпионат - впервые он прошел в этой стране в 2001 году в Кобленце, затем в 2010 году в Лейпциге. Made of stell ("Сделано из стали") - под таким девизом пройдет нынешний турнир.

Фехтовальщики начали борьбу за олимпийские лицензии 26 апреля в Сеуле, где прошел турнир серии Гран-при в мужской и женской сабле. Отборочными являются десять стартов - три этапа Гран-при, пять этапов Кубка мира, континентальные чемпионаты и чемпионат мира. К 31 марта 2020 года спортсменам необходимо оказаться в лидерах мирового рейтинга, либо удачно выступить на чемпионатах.

"Так уж устроен сезон, что сейчас нам выступать на чемпионате Европы, а уже через месяц на чемпионате мира в Будапеште, и оба старта являются рейтинговыми к Олимпиаде. Чтобы пробиться на Игры-2020 напрямую, команде необходимо стабильно находиться в первой четверке. Вот на этот результат я сейчас и надеюсь", - сказал перед стартом ТАСС главный тренер команды Ильгар Мамедов.

Если на других континентальных рейтинговых чемпионатах с лидерами все более-менее понятно, то в Европе справиться с конкуренцией и добиться результата по силам будет именно тем, кто сделан из стали. Бороться за медали чемпионата Европы в составе российской команды будут пять олимпийских чемпионов Рио-де-Жанейро - Великая, Егорян, Дериглазова, Сафин и Черемисинов.

В составе соперников можно отметить чемпиона Игр 2012 и 2016 годов венгра Арона Силадьи (сабля), олимпийского чемпиона - 2016 итальянца Даниэле Гароццо (рапира), чемпионок Лондона украинку Яну Шемякину (шпага), итальянку Элизу ди Франчиску (рапира), чемпионов Игр-2008 немца Бенжамина Кляйбринка (рапира) и украинку Ольгу Харлан (сабля).

Первыми в борьбу на турнире 17 июня вступят рапиристы и саблистки, программа индивидуальных соревнований чемпионата завершится 19 июня. Командные турниры пройдут с 20 по 22 июня. На предыдущем чемпионате Европы в сербском Нови-Саде российские фехтовальщики победили в общекомандном зачете, завоевав 11 медалей - шесть золотых, две серебряные и три бронзовые.