СМИ: итальянский футбольный клуб "Ювентус" намерен вернуть полузащитника Погба

ТАСС, 17 июня. Полузащитник английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" француз Поль Погба может вернуться в итальянский "Ювентус". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал gianlucadimarzio.com.

По информации источника, на прошлой неделе технический директор "Ювентуса" прилетел в Манчестер для переговоров. Отмечается, что итальянский клуб не готов заплатить за 26-летнего полузащитника €170 млн. Ранее также сообщалось, что француз является приоритетной трансферной целью испанского "Реала".

Погба также в общении с японскими журналистами заявил, что намерен покинуть английский клуб. "Вокруг меня было столько слухов, пока я три года играл за "Манчестер Юнайтед", - приводит слова футболиста портал. - Были хорошие и плохие моменты, как и в любом опыте. После всего, что произошло в этом сезоне, который я считаю своим лучшим сезоном, я думаю, что мне лучше искать новый вызов".

Француз перешел в "Манчестер Юнайтед" в 2016 году из "Ювентуса", в составе которого стал четырехкратным чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка Италии и трехкратным обладателем Суперкубка страны. В составе туринского клуба Погба провел 178 игр, в которых забил 34 гола и отдал 43 результативные передачи.

В прошедшем сезоне Погба провел 47 матчей в составе "Манчестер Юнайтед", которых забил 16 голов и отдал 11 результативных передач. За английский клуб Погба всего провел 142 матча, забив 31 гол и отдав 29 результативных передач. В составе клуба из Манчестера француз выиграл Лигу Европы и Кубок английской лиги. В 2018 году полузащитник стал чемпионом мира в составе национальной сборной, за французскую команду Погба сыграл в 67 встречах, отметившись 10 забитыми мячами.

В прошедшем сезоне "Ювентус" стал чемпионом Италии, набрав 90 очков. "Манчестер Юнайтед" занял шестое место в чемпионате Англии, набрав 66 очков.