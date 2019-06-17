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СМИ: итальянский футбольный клуб "Ювентус" намерен вернуть полузащитника Погба

Ранее футболист заявлял, что намерен покинуть английский "Манчестер Юнайтед"

ТАСС, 17 июня. Полузащитник английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" француз Поль Погба может вернуться в итальянский "Ювентус". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал gianlucadimarzio.com.

По информации источника, на прошлой неделе технический директор "Ювентуса" прилетел в Манчестер для переговоров. Отмечается, что итальянский клуб не готов заплатить за 26-летнего полузащитника €170 млн. Ранее также сообщалось, что француз является приоритетной трансферной целью испанского "Реала".

Погба также в общении с японскими журналистами заявил, что намерен покинуть английский клуб. "Вокруг меня было столько слухов, пока я три года играл за "Манчестер Юнайтед", - приводит слова футболиста портал. - Были хорошие и плохие моменты, как и в любом опыте. После всего, что произошло в этом сезоне, который я считаю своим лучшим сезоном, я думаю, что мне лучше искать новый вызов".

Француз перешел в "Манчестер Юнайтед" в 2016 году из "Ювентуса", в составе которого стал четырехкратным чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка Италии и трехкратным обладателем Суперкубка страны. В составе туринского клуба Погба провел 178 игр, в которых забил 34 гола и отдал 43 результативные передачи.

В прошедшем сезоне Погба провел 47 матчей в составе "Манчестер Юнайтед", которых забил 16 голов и отдал 11 результативных передач. За английский клуб Погба всего провел 142 матча, забив 31 гол и отдав 29 результативных передач. В составе клуба из Манчестера француз выиграл Лигу Европы и Кубок английской лиги. В 2018 году полузащитник стал чемпионом мира в составе национальной сборной, за французскую команду Погба сыграл в 67 встречах, отметившись 10 забитыми мячами.

В прошедшем сезоне "Ювентус" стал чемпионом Италии, набрав 90 очков. "Манчестер Юнайтед" занял шестое место в чемпионате Англии, набрав 66 очков.

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