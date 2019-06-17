СМИ: "Манчестер Юнайтед" может приобрести футболиста "Лестера" Магуайра за €101 млн

ТАСС, 17 июня. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" предложит €101 млн за центрального защитника "Лестера" Гарри Магуайра. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на английское издание Manchester Evening News.

Если сделка за указанную сумму состоится, 26-летний Магуайр может стать самым дорогим защитником мира. На данный момент самым дорогим защитником является голландец Вирджил ван Дейк, перешедший из "Саутгемптона" в "Ливерпуль" €84,5 млн в январе 2018 года.

В сентябре 2018 года Магуайр подписал новый контракт с "Лестером" на сумму €5,3 млн в год.

В прошедшем сезоне английский футболист провел за "Лестер" 32 матча во всех турнирах, в которых отличился три раза. Магуайр дебютировал за национальную сборную Англии в октябре 2017 года, всего провел за команду 20 матчей, в которых забил один мяч.