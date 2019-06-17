Олич назвал стадион "Фишт" лучшим среди арен ЧМ-2018 по футболу

"Это время здесь, на чемпионате мира в России, я просто не могу забыть. Турнир прошел в стране, в которой я как игрок добился очень больших успехов. После ухода из ЦСКА я был тут всего пару раз. Один раз со сборной в Ростове-на-Дону, один - с "Вольфсбургом" в Краснодаре", - сказал Олич.

Помощник главного тренера серебряных призеров ЧМ-2018 отметил, что в то время, когда он выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год, в России практически не было стадионов, на которых можно проводить матчи такого уровня. "Когда я оказался в сборной Хорватии, уже знал, что мы сыграем там, мой первый вопрос был: "А они успели построить стадионы?" Когда приехал сюда и увидел их, это меня удивило. После финала я сказал президенту и всем остальным, что для меня этот чемпионат мира был лучшим - по организации, по стадионам, по всему", - признался он.

"Сочи понравился из-за Олимпиады, погоды и моря"

На турнире в России сборная Хорватии приняла участие в семи матчах. Команда провела по две встречи на стадионах "Нижний Новгород" и "Лужники", а также по разу сыграла на аренах в Калининграде, Сочи и Ростове-на-Дону.

"Все [стадионы] удивили, потому что они не одинаковые, каждый сделан по-разному, - отметил хорватский специалист. - Но если бы я должен был выбрать один и назвать лучший для себя, тогда выберу стадион в Сочи, потому что я впервые был там, там были Олимпийские игры, еще из-за погоды и моря. На "Фиште" мы играли с Россией, ждали матча почти неделю. У нас было много времени, поэтому я успел осмотреться там, может быть, поэтому мне понравилось там больше всего".

"Нижний Новгород тоже красивый город, я впервые там был, - добавил Олич. - Ростов-на-Дону я знал, потому что был там, когда играл в чемпионате России. Калининград был для меня чем-то новым, потому что он на другом конце страны, до чемпионата мира там тоже не было возможности побывать, но там тоже очень красивый стадион. Можно сказать, он похож на классический европейский город".

Чемпионат мира прошел в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Игры турнира приняли 12 стадионов в 11 городах. Сборная Хорватии дошла до финала, где со счетом 2:4 проиграла команде Франции.