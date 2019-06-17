Олич: проведение ЧМ-2022 зимой позволит футболистам подойти к нему в оптимальной форме

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футболисты национальных сборных подойдут к старту чемпионата мира 2022 года в Катаре в оптимальной форме благодаря тому, что турнир будет проводиться в середине сезона - с 21 ноября по 18 декабря. Такое мнение в интервью ТАСС высказал помощник главного тренера сборной Хорватии Ивица Олич.

"Это будет необычно, потому что мы никогда не думали, что чемпионат мира может быть в середине сезона. Можно сказать, что это будет хорошо для футбола, потому что игроки не будут уставшими после долгого сезона, они будут в оптимальной форме", - сказал он.

"Турнир пройдет Катаре, где очень жарко, почти весь пройдет в одном месте (четыре из восьми стадионов находятся в Дохе - прим. ТАСС), - отметил Олич. - Думаю, в конце концов они сделают все хорошо, но сейчас мне непонятно, почему в такой маленькой стране проводится чемпионат мира, почему нельзя было использовать соседние страны. Видимо, Катар хотел быть один. Со стадионами все будет на высоком уровне, но мне интересно, где поместятся болельщики со всего мира, где будут гостиницы".

Предстоящий турнир станет первым в истории, который пройдет не летом. Матчи чемпионата мира будут проведены в семи городах - Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.