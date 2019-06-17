Тренер Панков: акцент подготовки российских волейболисток сделан на отбор к Олимпиаде

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Отборочные турниры Олимпийских игр 2020 года в Токио являются приоритетными для женской сборной России по волейболу. Об этом в понедельник сообщил журналистам главный тренер команды Вадим Панков.

Ранее женская сборная России проиграла команде Италии со счетом 1-3 в матче 12-го тура предварительного этапа Лиги наций и потеряла шансы на выход в финальный раунд турнира. Россиянки занимают 14-е место, набрав 10 очков после 12 игр (3 победы, 9 поражений). Во вторник сборная России проведет встречу с командой США в Екатеринбурге.

"Для нас отбор [на Олимпийские игры 2020] - это очень важные соревнования, важнейшие в сезоне, так же как чемпионат Европы. Мы знаем, что и сборная Мексики, и команда Канады, с которыми нам предстоит сыграть в августе - сильные команды, поэтому акцент будем делать на будущем", - сказал Панков.

Главный тренер сборной добавил, что сейчас постепенно к команде подключаются игроки основного состава. "Мы постепенно подключаем игроков основного состава. Вот сейчас только Женя [Старцева] начнет играть на этом туре [Лиги наций], но уже и [Ксения] Парубец, и [Ирина] Воронкова играют, поэтому для нас важно оказать противодействие лучшим командам на этом туре", - добавил Панков.

Сборная России сыграет в отборочной группе Е с командами Канады, Южной Кореи и Мексики. Игры пройдут 2-4 августа в Калининграде.