Поздняков рассчитывает, что фехтовальщики РФ успешно пройдут квалификацию на Игры в Токио

ДЮССЕЛЬДОРФ /Германия/, 17 июня. /ТАСС/. Глава Европейской конфедерации фехтования и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что российским фехтовальщикам по силам отобраться на Олимпиаду в Токио во всех дисциплинах. Об этом он сообщил ТАСС в Дюссельдорфе, где стартовал чемпионат Европы 2019 года, который является рейтинговым к Играм-2020.

"Я смотрю на такие вещи прагматично - это фехтование, это спорт, где случаются неожиданности, где важен эмоциональный фактор. Но сборная России по фехтованию занимает высокие места в международном рейтинге, что позволяет надеяться на успешную квалификацию команды во всех видах. Не думаю, что отбор будет простым и легким, но наша команда должна справиться", - сказал Поздняков.

Поздняков отметил, что российская команда постарается победить в общекомандном зачете чемпионата Европы в Дюссельдорфе. "В прошлом году наша команда взяла шесть золотых медалей чемпионата Европы, а в общей сложности 11 наград - это высокий результат. Надеюсь, что и в этом году команда постарается выиграть в общем зачете", - добавил глава ОКР.

Чемпионат Европы завершится в Дюссельдорфе 22 июня.