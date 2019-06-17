Точные копии олимпийских медалей тренера Карполя вмонтированы в скульптуру в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Авторы скульптурной композиции в Екатеринбурге, посвященной волейбольной команде "Уралочка" и тренеру Николаю Карполю, вмонтировали в постамент точные копии пяти завоеванных специалистом олимпийских медалей. Об этом в понедельник сообщил журналистам президент Уральского центра монументального искусства Иван Дубровин.

Архитектурный ансамбль создан на Олимпийской набережной перед Дворцом игровых видов спорта в Екатеринбурге. Он представляет собой фрагмент волейбольной игры. Четыре скульптуры в виде волейболисток замерли в разных игровых позициях. В стороне от них разместилась скульптура Карполя, следящего за игрой.

"Мы взяли медали всех Олимпиад, где участвовал Николай Васильевич, а при его непосредственном участии было завоевано пять олимпийских медалей - две золотые и три серебряные. Мы сделали их увеличенные точные копии, покрыли их чистым золотом и серебром и вмонтировали в постамент", - сказал Дубровин на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

По его словам, главная идея, которую отражает композиция, - движение вверх. "Нам нужно было создать ощущение полета, показать, что Николай Васильевич умеет достучаться до каждой своей воспитанницы не как тренер, а как педагог, чтобы они его услышали и прыгнули выше головы. Трехметровая скульптура, которая весит 900 кг, находится на высоте 6,5 м, как будто ей кто-то сказал "Замри!" - добавил Дубровин.

Открытие памятника состоится 18 июня, в день старта в Екатеринбурге этапа Лиги наций. Как отметил главный тренер женской сборной России Вадим Панков на пресс-конференции, посвященной турниру, Карполь продолжает влиять на тактический рисунок сборной. "Ранняя "Уралочка" играла на высоких передачах, силовом волейболе, сейчас команда радикально поменяла тактику игры в атаке, Николай Васильевич перестроился на быстрые передачи и играет, как сборные США, Таиланда или Нидерландов - с краев, долго проводится комбинация. Конечно, для нас это пример, и мы тоже пытаемся создавать [подобную тактику]", - сказал Панков.

Карполь возглавлял сборные СССР (1978-1982, 1987-1991), Объединенную команду СНГ (1992), сборную России (1993-2004), с этими командами он дважды становился олимпийским чемпионом (1980, 1988), три раза - серебряным призером Игр (1992, 2000, 2004), чемпионом мира (1990) и семикратным чемпионом Европы. Под руководством Карполя "Уралочка" 11 раз становилась чемпионом СССР и 14 раз - чемпионом России. Международная федерация волейбола дважды признавала Карполя лучшим тренером мира.