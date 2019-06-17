Кубок мира по керлингу не состоится в следующем году из-за финансовых проблем

ТАСС, 17 июня. Кубок мира 2020 года по керлингу не состоится по причине проблем с финансированием. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Всемирной федерации керлинга.

Отмечается, что компания-партнер, которая должна была финансировать турнир, отказалась от платежей, предусмотренных по контракту.

"Всемирная федерация керлинга разочарована тем, что не может провести второй сезон Кубка мира по керлингу в следующем году, и благодарна всем, кто работал над первым сезоном. Однако федерация твердо верит в эту концепцию и будет упорно работать с заинтересованными сторонами, чтобы определить новых партнеров по финансированию и вернуть Кубок мира в международный календарь керлинга", - говорится в заявлении.

Кубок мира по керлингу впервые прошел в сезоне-2018/19. Турнир состоит из трех предварительных этапов и финального раунда, на каждом из предварительных раундов проводятся соревнования между мужскими, женскими и смешанными парами. В финале участвуют по восемь команд в каждом из трех видов.