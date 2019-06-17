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Путин поздравил лучницу Авдееву с победой на ЧМ, отметив выдержку и мастерство спортсменки

Президент России уверен, что этот успех станет стимулом к новым достижениям

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил Наталью Авдееву с победой на чемпионате мира по стрельбе из лука. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Продемонстрировав отличную подготовку, выдержку и мастерство, Вы выиграли в напряженном и зрелищном финале, по праву завоевали почетное звание чемпионки мира", - говорится в сообщении.

Путин выразил уверенность, что одержанная победа станет стимулом к новым спортивным достижениям.

Ранее Наталья Авдеева стала чемпионкой мира в стрельбе из блочного лука. Спортсменка завоевала единственную медаль сборной России на турнире, проходящем в Нидерландах.

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Путин, Владимир Владимирович
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