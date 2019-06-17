Россия предложит Всемирной федерации керлинга помощь в проведении этапа Кубка мира

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Артем Чесноков/. Федерация керлинга России (ФКР) предложит поддержку международной федерации в проведении одного или двух этапов Кубка мира за собственные средства. Об этом заявил в понедельник ТАСС президент ФКР Дмитрий Свищев.

В понедельник компания-партнер, которая должна была финансировать Кубок мира - 2020, отказалась от платежей, предусмотренных по контракту, в связи с чем турнир был отменен.

"Для нас было хорошей новостью, что в керлинг пришел Кубок мира - это очень рейтинговое и статусное мероприятие, которое само по себе является не частью подготовки к другим соревнованиям, а самостоятельным турниром, требующим серьезных тренировок. Таких турниров в керлинге немного, поэтому его отмена стала грустной новостью для нас, уверен, что Всемирная федерация справится с этой проблемой, - заявил Свищев. - В свою очередь, у нас завтра состоится заседание дирекции, где мы обсудим этот вопрос и предложим международной федерации принять один или даже два этапа Кубка мира за собственные средства. Турниры, которые проводятся в Дудинке и Сочи, по уровню подготовки и финансирования являются не меньшим событием по значимости, чем Кубок мира, поэтому мы предложим поддержку нашему старшему брату в лице Всемирной федерации керлинга".

"Спонсор, к сожалению, в последний момент отказался от финансирования, а с точки зрения организации и затрат - это достаточно дорогое удовольствие. Но если взять примеры других видов спорта, все Кубки мира являются самодостаточными мероприятиями, где проводящая сторона берет на себя все затраты на проведение. Думаю, мы тоже могли бы пойти по такому же пути: спонсор - это хорошо, но и надо давать возможность странам, которые берут на себя проведение турнира, искать возможность финансировать соревнования", - добавил президент ФКР.

Кубок мира по керлингу впервые прошел в сезоне-2018/19. Российская команда со скипом Анной Сидоровой стала бронзовым призером турнира. Соревнование состоит из трех предварительных этапов и финального раунда, на каждом из предварительных раундов проводятся соревнования между мужскими, женскими и смешанными парами.

"Мы, конечно, планировали календарный план, исходя из четырех этапов Кубка мира. Мы его подкорректируем, и тогда в отсутствие Кубка мира будут другие международные соревнования. Финансово это никак не скажется, просто Кубок мира был знаменателен именно тем, что там борются самые лучшие по рейтингу команды мира, а в финальную часть, соответственно, попадают наилучшие из них. В прошлом году команда Сидоровой взяла бронзовую медаль первого, но, надеюсь, не последнего Кубка мира", - заключил глава ФКР.