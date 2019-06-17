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Футбол в России

ФК "Ростов" продлил контракт с капитаном команды Гацканом на один год

Футболист выступает за ростовский клуб с 2008 года

ТАСС, 17 июня. Футбольный клуб "Ростов" подписал новый контракт с молдавским полузащитником и капитаном команды Александром Гацканом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение с 35-летним футболистом рассчитано на один год.

Гацкан выступает за "Ростов" с 2008 года, до этого он играл за молдавский "Униспорт-Авто", челябинский "Спартак" и казанский "Рубин". В составе "Ростова" он провел 314 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 26 результативных передач.

В прошедшем сезоне "Ростов" занял девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

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