"Сан-Хосе" подписал контракт с хоккеистом Карлссоном на восемь лет

Подробности сделки не разглашаются. Ранее обозреватель канадского телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман в своем Twitter сообщил, что Карлссон будет зарабатывать $11,45 млн за сезон.

ТАСС, 17 июня. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сан-Хосе" заключил восьмилетнее соглашение со шведским защитником Эриком Карлссоном. Об этом в понедельник сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу НХЛ.

"Я очень рад продолжить свое путешествие с "Сан-Хосе", с первого дня здесь я могу сказать только хорошее в адрес людей, организации и болельщиков. Я рад продолжить борьбу за Кубок Стэнли, прошлый сезон был невероятным, но мы не смогли достичь желаемого. Но та самоотверженность, которую показали мои партнеры по команде, тренеры, персонал, дала мне понять, что у нас большое будущее, и мы способны бороться за титул из года в год", - сказал Карлссон.

Карлссон перешел в "Сан-Хосе" из "Оттавы" 13 сентября 2018 года в результате обмена. В прошедшем сезоне Карлссон провел за "Сан-Хосе" 53 матча в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 45 (3 шайбы + 42 результативные передачи) очка, в плей-офф турнира на его счету 16 (2+14) очков в 19 играх. Карлссон является двукратным обладателем "Джеймс Норрис Трофи" (приз, вручаемый лучшему защитнику НХЛ). Также он стал пятым защитником в истории НХЛ, который сделал как минимум одну результативную передачу в 14 матчах подряд.

В составе сборной Швеции он становился серебряным призером Олимпийских игр 2014 года, а также бронзовым призером мирового первенства 2010 года.

"Сан-Хосе" в минувшем сезоне занял второе место в Западной конференции и добрался до полуфинала Кубка Стэнли, где уступил будущему победителю турнира "Сент-Луису" со счетом 2-4 в серии.