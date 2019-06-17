СМИ: два миллиона человек присутствуют на чемпионском параде клуба НБА "Торонто"

ТАСС, 17 июня. Два миллиона болельщиков клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Торонто" посетили чемпионский парад по случаю победы канадской команды в плей-офф НБА. Об этом в понедельник сообщило британское издание Daily Mail.

Парад начался в 10:00 по местному времени (17:00 мск). Чемпионы проехали по центральным улицам Торонто на нескольких двухэтажных автобусах с открытым верхом до площади Натана-Филиппса, где установлена специальная сцена, с которой баскетболисты обратились к фанатам.

По данным источника, вдоль всего маршрута движения чемпионов приветствовали два миллиона человек. Население города Торонто составляет около 2 млн 930 тыс. человек. Отмечается, что некоторые болельщики занимали места еще в воскресенье вечером.

"Торонто" в ночь на 14 июня стал чемпионом НБА сезона-2018/19, в финальной серии обыграв "Голден Стэйт" со счетом 4-2. Впервые в истории НБА победителем чемпионата стал клуб из Канады.