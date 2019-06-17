СМИ: стрельба произошла во время парада чемпиона НБА "Торонто"

ТАСС, 17 июня. Стрельба произошла во время чемпионского парада победителя Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2018/19 "Торонто". Об этом сообщает портал TMZ.

Парад прошел в понедельник, по данным СМИ, его посетило около двух миллионов человек. Отмечается, что во время инцидента пострадали два человека, однако их жизни ничего не угрожает. Полиция задержала двоих подозреваемых.

"Торонто" в ночь на 14 июня стал чемпионом НБА сезона-2018/19, в финальной серии обыграв "Голден Стэйт" со счетом 4-2. Впервые в истории НБА победителем чемпионата стал клуб из Канады.