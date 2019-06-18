"Зенит" отправился на сборы в Австрию без пяти футболистов

ТАСС, 18 июня. Петербургский футбольный клуб "Зенит", ставший в прошедшем сезоне чемпионом России, отправился на летние сборы в австрийский Зальфеден без пяти игроков. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Россияне Артем Дзюба и Магомед Оздоев, а также словенец Миха Мевля и словак Роберт Мак присоединятся к команде 21 июня, так как вызывались на матчи своих национальных сборных в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.

Также сообщается, что на сборы с "Зенитом" не отправится колумбийский футболист Вильмар Барриос, который принимает участие в Кубке Америки.

На сборах в Австрии "Зенит" проведет четыре матча против "Ваккера" (Австрия), "Левски" (Болгария), "Гонведа" (Венгрия) и "Црвены Звезды" (Сербия).