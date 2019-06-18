Поединок Гончаров - Джонсон за чемпионский титул ACA пройдет 31 августа в Краснодаре

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российский боец Евгений Гончаров и американец Тони Джонсон проведут повторный поединок за чемпионский титул Absolute Championship Akhmat (ACA) 31 августа в Краснодаре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

"Поединок состоится 31 августа в Краснодаре", - сказал собеседник агентства.

Первый бой за титул ACA в тяжелом весе прошел в июне в Польше и был признан несостоявшимся в виду полученной Джонсоном травмы после попадания пальцем в глаз. Гончаров также был оштрафован на часть гонорара из-за споров с судьями.