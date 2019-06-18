СМИ: тренер Бенитес получил предложение от китайского футбольного клуба

ТАСС, 18 июня. Испанский тренер английского футбольного клуба "Ньюкасл" Рафаэль Бенитес может возглавить китайский "Далянь Ифан". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Times.

По информации издания, "Далянь Ифан" предлагает 59-летнему специалисту заработную плату в €13,4 млн в год.

Также сообщается, что Бенитес отказался продлевать контракт с "Ньюкаслом" на новых условиях. По старому соглашению, срок действия которого истекает 30 июня, испанец получает €6,7 млн в год.

В течение тренерской карьеры Бенитес дважды одерживал победы в чемпионате Испании с "Валенсией" (2001/02, 2003/04), а также выиграл Кубок УЕФА (2003/04). Возглавив летом 2004 года английский "Ливерпуль", Бенитес стал обладателем Кубка Англии в сезоне-2005/06, Суперкубка Англии в 2006 году, победителем Лиги чемпионов в сезоне-2004/05 и обладателем Суперкубка УЕФА в 2005 году.

Затем испанец был назначен главным тренером итальянского "Интера", с которым выиграл Суперкубок Италии и клубный чемпионат мира в 2010 году. Возглавив затем английский "Челси", Бенитес привел команду к победе в Лиге Европы в сезоне-2012/13. После этого Бенитес выиграл Кубок Италии в сезоне-2013/14 и Суперкубок Италии в 2014 году с "Наполи" и одержал победу во втором по силе дивизионе чемпионата Англии в сезоне-2016/17 с "Ньюкаслом".

Помимо этого, специалист дважды признавался тренером года по версии УЕФА (2003/04, 2004/05).