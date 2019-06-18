Двенадцать бойцов представят сборную России на чемпионате Европы по ММА

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Двенадцать бойцов вошли в состав сборной России на чемпионат Европы по смешанным единоборствам (ММА). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Союза ММА России.

В соревнованиях среди мужчин выступят Омар Алиев (весовая категория до 52,5 кг), Сулейман Бершигадов (до 56,7 кг), Магомедрасул Гусенгаджиев (до 61,2 кг), Магомед Магомедов (до 65,8 кг), Саламат Исбулаев (до 70,3 кг), Евгений Морозов (до 77,1 кг), Газимурад Магомедов (до 83,9 кг), Игорь Глазков (до 93 кг), Гаджимурад Багаудинов (до 120,2 кг) и Ислам Рамазанов (свыше 120,2 кг).

В женских соревнованиях Россию представят Кристина Пургина (до 52,2 кг) и Виктория Дудакова (до 61,2 кг).

Чемпионат Европы пройдет с 19 по 23 июня в Риме.