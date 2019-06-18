Координационная комиссия ГТО рассмотрела вопросы реализации проекта в Минспорте РФ

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Координационная комиссия Министерства спорта Российской Федерации по введению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) провела заседание во вторник в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Мероприятие прошло под председательством заместителя министра спорта России Марины Томиловой.

В первой части заседания о ходе работы по реализации комплекса ГТО докладывали представители Воронежской области (лидер рейтинга ГТО), Орловской области и Республики Дагестан (аутсайдеры рейтинга ГТО). Докладчики доложили об успехах, успешных технологиях работы, а также рассказали о проблемах в реализации комплекса ГТО, препятствующих достижению больших результатов. Все региональные докладчики отметили положительную динамику в субсидировании из федерального бюджета в рамках проекта "Спорт - норма жизни" средств на строительство малобюджетных спортивных площадок, однако обозначили острую проблему в кадровом обеспечении сотрудниками созданных по стране 2 530 центров тестирования ГТО.

"Началась уже реализация федерального проекта "Спорт - норма жизни", в котором предусмотрена инфраструктурная поддержка объектов, параллельно мы ведем работу по усилению кадровой политики в регионах, смотрим вместе с Минспортом, какие механизмы можем здесь применить", - сказал генеральный директор АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов " - Федеральный оператор комплекса ГТО Азат Кадыров.

Также была отмечена недостаточная работа по освещению реализации комплекса ГТО и пропаганде здорового образа жизни. "Наша общая проблема - информационный фон. Нужно больше позитивной информации о комплексе ГТО как возможности проверить себя и свою физическую подготовленность", - отметил Кадыров.

Система фестивалей и модернизация электронной базы

В ходе заседания также принято решение о возможности перехода на единый отчетный период для всех категорий населения по подготовке и выполнению нормативов комплекса ГТО. В ближайшее время Министерство спорта РФ внесет изменения в свой приказ "О порядке тестирования", и с 1 января 2020 года единым отчетным периодом для всех россиян станет "календарный год".

Кроме того, по инициативе Федерального оператора комплекса ГТО одобрено решение о необходимости проведения модернизации всероссийской электронной базы данных комплекса ГТО. В течение следующего года планируется видоизменить информационный портал ГТО, повысить юзабилити личных кабинетов участников комплекса ГТО, повысить пропускную способность каналов связи и осуществить переход на сертифицированную операционную систему.

Многоуровневая система фестивального движения в ходе заседания была признана эффективной и перспективной, о чем говорят положительные оценки и отзывы участников Всероссийских фестивалей ГТО среди трудовых коллективов и семейных команд, прошедших в апреле-мае текущего года в Сочи. Участники фестивалей просят Минспорт РФ увеличить число видов соревновательной программы, расширить состав семейных команд, чтобы выступать сразу с двумя детьми, обеспечить судейские бригады опытными судьями по видам спорта из различных регионов страны.

"По дорожной карте период с 2014 по 2017 год был периодом внедрения комплекса ГТО, сейчас мы находимся на пути его повсеместной реализации, более 10,5 млн россиян являются сегодня участниками комплекса, более 6,5 млн россиян уже выполнили или выполняют нормативы. В принципе, результаты неплохие, мы видим динамику, время от времени темп, конечно, замедляется, а потом снова возрастает, это зависит от многих факторов и организационных вопросов. Мы понимаем, что основная масса участников комплекса - это учащиеся и молодежь в возрасте до 25 лет, но система фестивального движения работает как раз с сегментом населения 25+. Коллеги поддержали это движение, мы будем его усиливать", - резюмировал Кадыров.

Программа ГТО существовала с 1931 по 1991 год, после чего была возрождена Указом президента России Владимира Путина от 24 марта 2014 года. Реализация и развитие комплекса ГТО включает в себя четыре этапа, последний из которых стартовал в январе 2018 года и направлен на продолжение работы со всеми категориями населения.