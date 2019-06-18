Колобков обсудил с Никитиным подготовку к форуму "Россия - спортивная держава"

ТАСС, 18 июня. Министр спорта РФ Павел Колобков провел совещание с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным по вопросу подготовки к проведению форума "Россия - спортивная держава" в регионе. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства спорта РФ.

Ранее стало известно, что в 2019 году форум пройдет в Нижнем Новгороде в начале октября.

"В этом году форум "Россия - спортивная держава", который стал ежегодным, пройдет в Нижнем Новгороде в первой декаде октября, - сообщил Колобков. - Сегодня мы подробно рассмотрели ход подготовки и программу мероприятия. На форуме будут обсуждаться прежде всего вопросы развития массового спорта".

Также Колобков сообщил, что на совещании обсуждались вопросы возведения в регионе хоккейного дворца спорта. "Кроме того, мы поговорили о создании в Нижнем Новгороде большого хоккейного дворца спорта рядом с футбольным стадионом, который принимал матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, - добавил он. - Надеемся уже в этом году заложить камень и в ближайшие два года построить этот дворец спорта".

Форум "Россия - спортивная держава" проводится по указу президента РФ. Первый форум состоялся в октябре 2009 года в Казани. После этого мероприятие проходило в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Владимирской области.