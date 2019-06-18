Футболисты "Ростова" из сборных присоединятся к клубу на сборе в Австрии не ранее 22 июня

МОСКВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты "Ростова", игравшие в начале июня в составе национальных сборных, присоединятся к команде на сборе в Австрии не ранее 22 июня. Об этом ТАСС сообщил во вторник PR-менеджер клуба из Ростова-на-Дону Денис Штанько.

В сборную России из "Ростова" были вызваны вратарь Сергей Песьяков, защитник Евгений Чернов и полузащитник Алексей Ионов, в сборную Исландии - защитник Рагнар Сигурдссон, нападающие Бьорн Сигурдарсон и выступавший на правах аренды Видар Кьяртанссон, в сборную Болгарии - полузащитник Ивелин Попов. Ионов стал автором единственного гола в матче россиян с командой Кипра (1:0).

"Все наши игроки, выступавшие в своих сборных, приедут в команду уже на сбор в Австрии не ранее 22 июня", - сказал Штанько.

Сбор "Ростова" будет проходить в Австрии до 7 июля. Ростовчане примут участие в турнире на Кубок Париматч Премьер с участием "Спартака", "Краснодара" и ЦСКА с 26 июня по 4 июля.