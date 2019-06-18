Дворкович: шансы Горячкиной победить в матче за звание чемпионки мира зависят от настроя

КАЗАНЬ, 19 июня. /ТАСС/. Шансы российской шахматистки Александры Горячкиной на победу в матче за звание чемпионки мира зависят от ряда факторов, среди которых уровень подготовки и психологический настрой на момент состязания. Такое мнение ТАСС высказал глава Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

"Все зависит от подготовки, психологического настроя, физической формы в момент проведения матча. Она это хорошо понимает, у нее появились наконец-то очень квалифицированные помощники, тренеры, которые помогают в подготовке турнира, раньше она больше полагалась на самостоятельную подготовку. Сейчас работа с тренерами показала, что это лучший путь к повышению уровня, повышению спортивного мастерства", - сказал он.

Дворкович выразил уверенность, что Горячкина "воспользуется этими возможностями и в дальнейшем, и в этом случае у нее будут шансы". "Хотя, конечно, опыт чемпионки мира огромен, она всеми будет считаться фаворитом матча. Но, возможно, это поможет Александре немножко расслабиться и играть раскрепощенно", - сказал он.

Как сообщалось ранее, Горячкина досрочно выиграла турнир претенденток в Казани и в матче за звание чемпионки мира сыграет с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь. Даты и место проведения матча пока не определены. Призовой фонд матча за мировую шахматную корону составит €500 тыс., это в полтора раза больше, чем в предыдущем поединке, который прошел в Китае в 2018 году.