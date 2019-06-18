Исполком МОК обсудит проведение боксерского турнира на Олимпиаде в Токио

ТАСС, 19 июня. Проведение боксерского турнира на Олимпийских играх 2020 года без участия Международной ассоциации бокса (AIBA) станет одним из вопросов очередного заседания исполкома Международного олимпийского комитета (МОК). Это и другие мероприятия МОК пройдут в Лозанне 19 и 20 июня.

Заседание будет предварять сессию организации, на которой состоятся выборы столицы зимних Олимпийских игр 2026 года. На их проведение претендуют две заявки - Стокгольм (Швеция) и Милан совместно с Кортина-д'Ампеццо (Италия).

В первый день заседания исполкома заслушают отчет о ходе реформирования AIBA. Международная федерация уже около года безуспешно пытается устранить претензии по вопросам финансирования и управления, которые выдвинуты ей.

В конце мая руководящий орган МОК вынес на рассмотрение сессии предложение лишить AIBA признания, что не позволит ей проводить боксерский турнир на предстоящей Олимпиаде. Бокс при этом было рекомендовано оставить в программе Игр, однако организацией турнира в Токио и квалификационных соревнований к нему займется МОК. Для реализации планов по проведению боксерского турнира создали специальную комиссию, которая на заседании исполкома может озвучить первые предложения по этому поводу.

Главными вопросами второго дня заседания станут отчеты о подготовке будущих олимпийских столиц к проведению соревнований. Будут заслушаны отчеты оргкомитетов и координационных комиссий по подготовке к зимним Играм 2022 года в Пекине, к летним Играм в Париже (2024 год) и Лос-Анджелесе (2028), к зимним юношеским Играм 2020 года в Лозанне и к летним юношеским Играм 2022 года в Дакаре (Сенегал).

Также исполком МОК обсудит выступление на Играх в Токио команды беженцев. Впервые такая сборная соревновалась на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро.