Тульский "Арсенал" узнает соперника по второму квалификационному раунду футбольной ЛЕ

ТАСС, 19 июня. Жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20 состоится в среду в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), начало - 14:00 мск. В Ньоне (Швейцария) своего соперника узнает дебютант международных турниров "Арсенал" (Тула).

Во вторник состоялась аналогичная процедура для первого раунда, во время которой 94 команды были поделены на семь групп по 10 клубов и две группы по 12 клубов. Во втором раунде квалификации Лиги Европы (путь представителей лиг) в борьбу вступят 27 команд. К ним присоединятся 47 победителей первой стадии, их матчи запланированы на 11 и 18 июля.

Все 74 команды, которые примут участие во втором отборочном раунде Лиги Европы, были поровну поделены на сеяные и несеяные. Клубы случайным образом разделили на семь групп - пять из них включают в себя по десять команд ("Арсенал" попал в первую). В каждой из групп есть одинаковое количество сеяных и несеяных клубов. Первой половине будут присвоены номера от одного до пяти, второй - от шести до десяти.

После определения чисел, соответствующих клубам, используют две чаши с шарами, внутри которых находятся указанные выше номера. Таким образом, когда при жеребьевке появятся, например, цифры 3 и 7, все команды, которым были присвоены данные номера, образуют пары. Процедура с шестой и седьмой группами аналогична, только в них находятся по 12 клубов (по шесть сеяных и несеяных).

Рейтинг России помог "Арсеналу"

Несмотря на то, что сезон станет дебютным для туляков в Лиге Европы, у них при первой жеребьевке будет хороший рейтинг (10,109 балла). Это сумма - среднее количество очков, набранных российскими клубами за пять предыдущих сезонов (50,549). Таким образом, "Арсенал" вошел в число сеяных команд во время жеребьевки.

Накануне УЕФА сформировал группы, в первую из которых попал "Арсенал". Туляки не встретятся во втором раунде с клубами из Англии, Германии, Италии и Франции. Также они гарантировано не сыграют со следующими сеяными командами: "Динамо" (Минск, Белоруссия), "Лиепая" (Латвия), "Лачи" (Албания), "Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль), "Атромитос" (Греция). В соперники российская команда может получить победителя из пар "Норчеппинг" (Швеция) / "Сент-Патрикс" (Ирландия), "Нефтчи" (Азербайджан) / "Сперанца" (Ниспорены, Молдавия), "Стьярнан" (Исландия) / "Левадия" (Эстония), "Широки-Бриег" (Босния и Герцеговина) / "Кайрат" (Казахстан), "Краковия" (Польша) / "Дунайска Стреда" (Словакия).

"Арсенал" завоевал право сыграть в Лиге Европы после того, как занял шестое место в чемпионате России, а гарантировавший себе участие в Лиге чемпионов московский "Локомотив" выиграл Олимп - Кубок России. Туляки начинали прошлый сезон под руководством Олега Кононова, который в ноябре возглавил "Спартак", а на его место пришел Игорь Черевченко. После этой рокировки туляки, находившиеся в трех очках от зоны стыковых игр, выдали серию без поражений, составившую 11 матчей (семь побед и четыре ничьи). Весной "Арсенал" обыграл команды, завершившие сезон на более высоких местах - "Локомотив", ЦСКА и "Спартак".

Гданьск в ожидании еврокубкового финала

Как уже было сказано, финал Лиги Европы сезона-2019/20 пройдет в Гданьске на стадионе PGE Arena, который вмещает 41 620 зрителей. Он был построен в 2011 году, а реконструкция прошла в 2016 году. Этот польский город стал вторым в стране за последние шесть лет, которому УЕФА доверил проведение решающего матча этого еврокубка - в сезоне-2014/15 финал принимал Национальный стадион в Варшаве. Между двумя польскими городами главные встречи Лиги турнира с 2016 по 2019 год успели провести Базель (Швейцария), Стокгольм (Швеция), Лион (Франция) и Баку (Азербайджан).

Предстоящий сезон станет 11-м в истории Лиги Европы. Шесть из десяти предыдущих розыгрышей выиграли испанских клубы "Севилья" и "Атлетико" (по три раза). Трижды кубок завоевывали команды из Англии - "Челси" (2) и "Манчестер Юнайтед" (1). Единственным представителем Португалии, ставшим победителем Лиги Европы, является "Порту".

По количеству побед в финалах Кубка УЕФА / Лиги Европы первое место удерживает "Севилья", на счету команды пять трофеев. Действующим победителем является "Челси", который в последнем финале со счетом 4:1 обыграл лондонский "Арсенал" в Баку. Всего двум российским клубам удалось выиграть трофей, когда турнир носил название Кубок УЕФА. В 2005 году это сделал ЦСКА, а в 2008 году - петербургский "Зенит".

В предстоящем розыгрыше Лиги Европы Россию также будут представлять московские "Спартак" и ЦСКА. Красно-белые начнут выступление с третьего квалификационного раунда (жеребьевка состоится 22 июля, матчи - 8 и 15 августа). Армейцы же возьмут старт с групповой стадии турнира (игры первого тура пройдут 19 сентября). Для "Арсенала" Лига Европы начнется двумя матчами, первый из которых состоится 25 июля, а ответный - 1 августа.