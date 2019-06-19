Система VAR второй раз подряд спасла сборную Венесуэлы от поражения в матче Кубка Америки

ТАСС, 19 июня. Сборная Венесуэлы сыграла вничью с командой Бразилии со счетом 0:0 в матче второго тура группового этапа Кубка Америки по футболу. По ходу встречи арбитр отменил два гола бразильцев после просмотра видеоповтора.

Первый тайм прошел без опасных моментов и завершился безголевой ничьей. Во втором игровом отрезке сборная Бразилии, которая является хозяйкой турнира, полностью завладела инициативой. Однако контроль мяча результата не дал, так как все 13 ударов, нанесенные во втором тайме, пришлись мимо ворот команды Венесуэлы. Несмотря на данную статистику, бразильские футболисты смогли забить два мяча в этой встрече.

На 60-й минуте опасную атаку хозяев турнира точным ударом завершил форвард "Манчестер Сити" Габриэл Жезус. Однако арбитр встречи Хулио Баскуньян прибегнул к помощи системы видеоассистента рефери (VAR), после чего зафиксировал офсайд по ходу атаки и гол отменил. Лучший бомбардир сборной Бразилии на текущем турнире Филиппе Коутиньо отличился на 87-й минуте. Бригада арбитров VAR подсказала Баскуньяну, что бразильцы вновь оказались в положении "вне игры", поэтому судья был вынужден отменить и второй гол команды.

Похожая ситуация произошла в матче первого тура между сборными Перу и Венесуэлы - два забитых мяча перуанцев засчитаны не были. Сначала при помощи системы VAR арбитры отменили гол Кристофера Гонсалеса в первом тайме. Во второй половине встречи отличился нападающий московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан, но и его старания оказались напрасны.

Сборная Венесуэлы занимает третье место в группе A, набрав два очка. Команда Бразилии делит первую и вторую строчки с перуанскими футболистами, имея в активе четыре балла. В первой встрече бразильцы со счетом 3:0 обыграли сборную Боливии, которая замыкает квартет, не набрав пока ни одного очка.

Следующий матч бразильские футболисты проведут с командой Перу. Встреча состоится 22 июня. Сборная Венесуэлы в этот же день сыграет с командой Боливии. Кубок Америки завершится 7 июля.