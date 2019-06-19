Россиянка заняла третье место на турнире в Швеции, несмотря на выступление с чужим шестом

ТАСС, 19 июня. Российская прыгунья с шестом Алена Лутковская завоевала бронзовую медаль на турнире в шведской Соллентуне, несмотря на то, что ей пришлось выступать с чужим снарядом, так как ее оборудование не доставил авиаперевозчик. Об этом она написала на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Турнир прошел во вторник, Лутковская показала результат 4,28 м. Победу одержала шведка Ангелика Бенгтссон, показавшая результат 4,48 м, второй стала чешская спортсменка Романа Малачова (4,38 м).

23-летняя Лутковская сообщила, что ей пришлось выступать с чужим инвентарем, который ей одолжила победительница турнира Бенгтссон. Российская спортсменка отметила, что шесты не прибыли ни одним рейсом, отметив аккаунт "Аэрофлота".

"Сутки я была на нервах, ничего не ела и ждала шесты, утром мои надежды рухнули окончательно, когда рейс снова прилетел без шестов. Из всех участниц соревнований только Ангелика (Бенгтссон - прим. ТАСС) прыгала на шестах той же марки, что и я, она меня и выручила. Только ни жесткость, ни длина шестов вообще мне не подходили. С горем пополам, непонятно, на каком шесте, при температуре +17 и боковом ветре и начинающемся дожде, я все же прыгнула начальную высоту 4,28 метра, а дальше разрыв между шестами был слишком большой, и я не смогла угадать стойки, по итогу заняла 3-е место с начальной высотой", - написала спортсменка.

Для российской легкоатлетки это были первые соревнования за рубежом за последние четыре года, до этого в последний раз Лутковская принимала участие в турнире за пределами России в мае 2015 года в Австрии, где заняла третье место, показав результат 4,40 м. Лутковская также отметила, что это были первые в ее карьере соревнования без тренера. Лутковская является двукратной чемпионкой мира в прыжках с шестом среди юниоров (2013, 2014). Также в активе спортсменки серебряная медаль чемпионата Европы среди юниоров (2015) и бронзовая медаль чемпионата России (2014).

Спортсмены часто сталкиваются с трудностями при авиаперевозке шестов. В начале июня россиянка Анжелика Сидорова не смогла выступить на турнире в австрийском Инсбруке из-за того, что авиакомпания Lufthansa запретила ей перевозить в самолете шесты.