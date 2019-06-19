Власти Мордовии намерены использовать стадион ЧМ-2018 для развития детского спорта

САРАНСК, 19 июня. /ТАСС/. Власти Мордовии планируют использовать построенный к чемпионату мира по футболу - 2018 стадион "Мордовия-Арена" в первую очередь для развития спорта в регионе, в том числе детского, и проведения матчей высокого уровня. Кроме того, на стадионе будут проводить концерты и фестивали, сообщил в среду ТАСС министр спорта Мордовии Александр Савилов.

Во время "Прямой линии" в 2018 году президент России Владимир Путин предупредил глав регионов о недопустимости того, чтобы новые футбольные стадионы, построенные к чемпионату мира, в будущем превратились в рынки. Президент поручил правительству РФ совместно с руководителями регионов обеспечить эффективное использование наследия чемпионата для организации и проведения крупных спортивных соревнований и мероприятий.

"Если мы говорим о стадионе, то здесь в первую очередь футбол, а уже затем концерты, фестивали и иные массовые мероприятия. Мы будем стремиться максимально эффективно использовать тренировочные площадки. В регионе принята стратегия развития футбола до 2030 года, акцент в которой сделан на развитии детского футбола. Главой республики поставлена задача создания детского футбольного центра федерального уровня, и созданная футбольная инфраструктура, причем не только к чемпионату мира, может быть очень востребована", - сказал Савилов, уточнив, что власти все же ведут переговоры о проведении на стадионе ряда концертов.

В настоящее время "Мордовия-Арена" является домашним стадионом клуба Олимп - Футбольной национальной лиги "Мордовия". "В рамках первенства ФНЛ сезона-2018/19 "Мордовия" сыграла 19 матчей на домашнем стадионе, посещаемость составила более 10 тыс. человек в среднем за игру. Надеемся, что через 3-4 года наш футбольный клуб вновь выйдет в премьер-лигу, что позволит нам существенно увеличить посещаемость матчей", - отметил министр.

Он также напомнил, что 8 июня на стадионе состоялся матч сборных России и Сан-Марино (9:0) в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Эта победа стала самой крупной в истории российской сборной. Матч посетил 42 241 человек.

"Мы готовы и в дальнейшем организовывать матчи самого высокого уровня, в настоящее время ведем переговоры по матчам, в том числе по молодежной сборной. Будем снова заявляться на финал Кубка России и Суперкубка России, здесь все на усмотрение Российского футбольного союза", - отметил Савилов.

Цент городской инфраструктуры

По словам Савилова, стадион "Мордовия-Арена" также стал новым центром городской инфраструктуры.

"Безусловно, стадион - это и мощнейшая точка притяжения, и фактически новый центр городской инфраструктуры, большая часть территории вокруг стадиона уже обустроена. С южной стороны возведена и облагорожена набережная реки Инсар с фонтанами и пешеходным мостом, соединяющим стадион с историческим центром города. С западной стороны через ключевую городскую транспортную магистраль, проходящую в непосредственной близости от стадиона, создан эко-парк, который, надеюсь, со временем будет активно развиваться. С северной стороны расположен самый крупный торгово-развлекательный центр города - Сити-Парк, а ближе к востоку - новый благоустроенный жилой микрорайон с множеством детских площадок, социальных объектов, предприятий торговли и услуг", - рассказал Савилов, отметив, что постепенно будут застроены и оставшиеся свободные пространства этого участка города.

Стадион "Мордовия-Арена" вместимостью 44 тыс. зрителей был построен к чемпионату мира 2018 года, который прошел в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Саранск принял четыре матча группового этапа чемпионата мира. В соответствии с концепцией наследия ЧМ-2018, стадион должен быть передан в собственность области в 2019 году.