УЕФА повторно признал легитимность выступления Мораеса за сборную Украины

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Апелляционный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не удовлетворил апелляцию Португальской футбольной федерации (FPF) и Федерации футбола Люксембурга (FFL) на решение УЕФА признать легитимным выступление бразильского нападающего Жуниора Мораеса в составе сборной Украины. Об этом в Facebook сообщил президент ФФУ Андрей Павелко.

Натурализованный бразилец Мораес, которому в апреле исполнилось 32 года, получил украинский паспорт 18 марта 2019, а через четыре дня провел свой дебютный матч за сборную Украины против команды Португалии, 25 марта форвард сыграл со сборной Люксембурга. FPF и FFL поставили под сомнение правомерность участия Мораеса в очных встречах. 27 марта УЕФА открыл дело после жалобы FPF и FFL, 3 мая УЕФА подтвердил правомерность выступления Мораеса за украинскую команду, но FPF и FFL подали еще одну апелляцию.

"Апелляционный комитет УЕФА отклонил апелляцию Португалии и Люксембурга по делу Жуниора Мораеса, - написал Павелко. - Это еще одна важная победа украинского футбола и подтверждение легитимности выступления за сборную Украины по футболу в играх против сборных Португалии и Люксембурга".

Согласно регламенту, натурализованный футболист может выступать за национальную команду, если он или его биологические родители родились на территории страны, а также если игрок жил непрерывно на территории государства в течение пяти лет после достижения 18-летнего возраста. Мораес непрерывно жил на Украине 4 года и 8 месяцев.