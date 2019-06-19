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КХЛ

Партнерское соглашение ХК "Динамо" с банком ВТБ рассчитано на три года

Соглашение было одобрено в среду на совете директоров клуба

ТАСС, 19 июня. Хоккейный клуб "Динамо" и банк ВТБ по итогам заседания совета директоров бело-голубых одобрили соглашение сроком на три года. Об этом в интервью пресс-службе "Динамо", видео которого размещено на официальном канале команды в Youtube, рассказал генеральный директор московского клуба Евгений Кровопусков.

Совет директоров "Динамо" состоялся в среду.

"Мы рассмотрели основные параметры бюджета клуба, бюджет сбалансирован. У нас есть спонсоры, банк ВТБ - наш генеральный спонсор, с которым мы сегодня одобрили соглашение на три года", - сказал Кровопусков.

В середине апреля совет директоров "Динамо" объявил о смене руководства. Собственниками клуба стали ВТБ и Фонд поддержки национального спорта, культуры и образования Аркадия Ротенберга.

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