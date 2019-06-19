Меркулов утвержден в качестве генерального менеджера московского ХК "Динамо"

ТАСС, 19 июня. Виктор Меркулов утвержден на посту генерального менеджера московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо". Об этом в интервью пресс-службе "Динамо", видео которого размещено на официальном канале клуба в Youtube, рассказал генеральный директор клуба Евгений Кровопусков.

В среду состоялось заседание совета директоров "Динамо".

"Мы утвердили генерального менеджера Виктора Меркулова. Надеюсь, что я всегда смогу на него опираться", - сказал Кровопусков.

В середине апреля совет директоров "Динамо" объявил о смене руководства. Собственниками клуба стали ВТБ и Фонд поддержки национального спорта, культуры и образования Аркадия Ротенберга.

"Динамо" заняло в прошедшем сезоне пятое место в Западной конференции и вышло в плей-офф, где в серии первого раунда победило "Йокерит" со счетом 4-2 в серии, а затем уступило будущему обладателю Кубка Гагарина ЦСКА (1-4).