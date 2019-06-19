СМИ: Макелеле может войти в тренерский штаб "Челси"

ТАСС, 19 июня. Бывший полузащитник английского "Челси" и сборной Франции Клод Макелеле может войти в тренерский штаб лондонского клуба. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Sun.

Отмечается, что о назначении 46-летнего специалиста может быть объявлено на следующей неделе. Макелеле возглавит отдел тренерского штаба "Челси", который следит за развитием отданных в аренду футболистов.

Последним местом работы Макелеле был бельгийский "Эйпен", где он занимал пост главного тренера команды с 2017 года. В июне нынешнего года он покинул клуб. В прошедшем сезоне "Эйпен" финишировал на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Бельгии.

В составе "Челси" Макелеле дважды побеждал в чемпионате Англии (2004/05, 2005/06), стал обладателем Кубка Англии (2006/07), Кубка лиги (2004/05, 2006/07) и Суперкубка Англии (2005).