Бабаев: руководство ЦСКА не расстроится, если не договорится о трансфере футболиста Бекао

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство футбольного ЦСКА сделало все возможное для сохранения в составе арендованного у бразильского клуба "Баия" защитника Родриго Бекао, но не будет расстраиваться, если не сумеет подписать с ним контракт. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

По данным итальянских СМИ, в услугах 23-летнего Бекао заинтересован "Удинезе", но футболист был готов остаться в российской команде при условии улучшения финансовых условий личного контракта.

"Ситуация достаточно сложная, это другой пример (по сравнению с переговорами о трансфере полузащитника Николы Влашича, который был оформлен 19 июня - прим. ТАСС), - сказал Бабаев. - Мы не отчаиваемся - даже если не получится с Бекао, ничего страшного. Думаю, что мы справимся. В данной ситуации все, что от нас зависело, мы сделали, но, к сожалению, агенты подключились не в очень позитивном ключе".

"Ничего страшного, понятно, что трансфер Влашича был приоритетнее", - добавил гендиректор ЦСКА.

Бекао выступал за ЦСКА на правах годичной аренды, которая предусматривала возможность выкупа прав на игрока у бразильского клуба. В прошлом сезоне футболист провел за армейцев 36 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.