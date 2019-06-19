Тульский "Арсенал" узнал возможного соперника по второму квалификационному раунду ЛЕ

ТАСС, 19 июня. Российский футбольный клуб "Арсенал" встретится с победителем матча между азербайджанским "Нефтчи" и молдавским клубом "Сперанца" в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы. Жеребьевка прошла в среду в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.

"Арсенал" завоевал право сыграть в Лиге Европы после того, как занял шестое место в чемпионате России сезона-2018/19, а гарантировавший себе участие в Лиге чемпионов московский "Локомотив" стал обладателем Кубка России.

Встречи между "Нефтчи" и "Сперанцой" пройдут 11 и 18 июля. В своем первом матче "Арсенал" примет соперника на своем поле 25 июля, ответная игра состоится 1 августа.

В предстоящем розыгрыше Лиги Европы Россию также будут представлять московские "Спартак" и ЦСКА. Красно-белые начнут выступление с третьего квалификационного раунда (жеребьевка состоится 22 июля, а матчи пройдут 8 и 15 августа), армейцы напрямую попали в групповой раунд турнира (жеребьевка - 30 августа, первый тур - 19 сентября).