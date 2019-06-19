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КХЛ

Гендиректор ХК "Динамо": комплектование состава завершено на 99%

В среду состоялось заседание совета директоров московского клуба

ТАСС, 19 июня. Состав московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" укомплектован на 99%, рассказал генеральный директор клуба Евгений Кровопусков в интервью пресс-службе "Динамо" по итогам заседания совета директоров.

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"Основные задачи, которые стояли при формировании новой структуры, выполнены. Комплектация команды завершена на 99 процентов. Во время медосмотра и сборов может появиться что-то новое, могут появиться новые игроки на рынке. Тренеры должны оценить тот предварительный состав, который мы сегодня утвердили", - отметил Кровопусков.

После смены юридического лица, которое произошло 22 апреля, "Динамо" пришлось заново заключать контракты со всеми хоккеистами, так как соглашения, подписанные с ООО "ХК Динамо-Москва", потеряли силу. Совет директоров на заседании утвердил контракты 20 игроков.

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