Совет директоров московского ХК "Динамо" не одобрил контракты с Терещенко и Никулиным

ТАСС, 19 июня. Совет директоров московского хоккейного клуба "Динамо" не одобрил соглашения с защитником Ильей Никулиным и нападающим Алексеем Терещенко. Об этом в среду сообщила пресс-служба клуба.

В среду состоялся совет директоров ХК "Динамо", по его итогам были утверждены предварительные составы всех команд, входящих в систему столичного клуба. В состав основной команды вошли 20 игроков, с которыми заключены контракты, - голкиперы: Иван Бочаров и Александр Еременко; защитники: Артем Волков, Михаил Григорьев, Кирилл Лямин, Андрей Миронов и Юусо Хиетанен; нападающие: Андрей Алексеев, Максим Афиногенов, Владимир Брюквин, Владислав Ефремов, Иван Игумнов, Микс Индрашис, Вячеслав Кулемин, Дмитрий Моисеев, Андре Петерссон, Александр Петунин, Даниил Тарасов, Павел Ткаченко и Вадим Шипачев.

Соглашение Никулина со столичным клубом истекло 30 апреля 2019 года. 20 мая главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов сообщил ТАСС, что игрок подпишет новый контракт. 38-летний Терещенко подписал однолетний контракт 17 мая 2019 года.

Никулин в прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) провел 61 матч в регулярном чемпионате и набрал 24 очка (9 шайб + 15 результативных передач), в плей-офф турнира он сыграл 11 встреч и отдал две голевые передачи. Никулин выступал за "Динамо" с 2000 по 2005 год, после этого на протяжении 10 лет защитник был игроком казанского "Ак Барса", а в 2015-м Никулин вернулся в московский клуб. 37-летний хоккеист является двукратным победителем чемпионатов России (2005, 2006), также он дважды выигрывал Кубок Гагарина (2009, 2010).

Терещенко является воспитанником московского "Динамо", в составе столичного клуба дважды выиграл чемпионаты России (2000, 2005). В текущем сезоне он выступал за минское "Динамо", проведя 30 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 16 очков (6+10).