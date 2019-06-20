Средневековая эстетика. На Европейских играх представят историческое фехтование

С каким оружием лучше ходить по средневековой Италии, зачем кинжалу парус и почему в Минске бойцы сразятся без доспехов

Участники II Европейских игр поборются за медали в 15 видах спорта, но еще одно не менее зрелищное соревнование пройдет в рамках культурной программы Игр. 22 и 23 июня состоится турнир по историческому фехтованию, в котором примут участие и россияне. История и спорт без налета романтизма Под общее расплывчатое определение исторического фехтования обычно подпадают самые разные активности — так называют и исторический средневековый бой, и дуэльное фехтование, и многие другие виды. На Играх в Минске будут представлены исторические европейские боевые искусства (Historical European Martial Arts, НЕМА). Если воображение уже нарисовало вам образ Ричарда Львиное Сердце в красивых латах, короля Артура или хотя бы трех мушкетеров, то спешим объяснить, как это выглядит и происходит на самом деле. Одной из главных идей НЕМА является воспроизведение рисунка боя по историческим аналогам, а вот рыцарский доспех, нарядный конь и даже обряд посвящения здесь совсем не обязательны.

Описание Обучение бою на рапирах-соло © Пресс-служба Федерации дуэльного фехтования России

"Мы опираемся на источники и информацию, которая дошла со времен Средневековья, — от манускриптов XIV века до учебников XVII–XIX веков, все это традиции европейского боевого искусства и владения оружием. Всего НЕМА включает в себя три вида — бездоспешный бой, доспешные поединки и поединки на коне, — пояснил российский делегат оргкомитета турнира Сергей Култаев. — То, что сейчас широко известно под аббревиатурой НЕМА и будет представлено в Минске, на самом деле является лишь разделом бездоспешного боя. Конечно, фехтовать совсем без защитной экипировки мы не можем, но она направлена лишь на то, чтобы защитить бойца от травм. Правила таких поединков подразумевают, что человек сражается без доспеха, например, много очков зачисляется за удар в голову, ведь в настоящем бою такой удар был бы крайне опасен". В Минске на турнире сразятся люди самых разных возрастов, но, по словам участников, серьезного преимущества никому из бойцов это не даст, потому что порой правильно выбранная тактика и техника может оказаться важнее скорости. Вообще клубы НЕМА обычно объединяют людей самых разных профессий и возрастных категорий, ведь в отличие от чисто спортивных секций здесь возраст не становится помехой. Каждый находит интересующий именно его аспект, и им необязательно становится выступление на турнирах. "Клубы НЕМА — это не обычные спортивные секции. Вы не просто приходите фехтовать, но и изучаете, как все происходило в историческом аспекте, — рассказал еще один российский делегат турнира в Минске Кирилл Данилов. — Можно изучать исторические источники, можно тренироваться и выступать на турнирах, воспроизводить своими руками историческую технику, в то же время можно заниматься изготовлением различного снаряжения. Например, в нашем клубе есть и музейные работники, и историки, в том числе и школьные учителя, которые могут рассказать нам про исторический контекст того или иного периода".

Описание Бой на рапирах-соло © Пресс-служба Федерации дуэльного фехтования России

На турнире в Минске будут представлены четыре номинации - рапира-соло, рапира и кинжал (дага), длинный меч, меч и баклер (кулачный щит). Российские фехтовальщики участвуют во всех номинациях. Отдельных зачетов для мужчин и женщин не предусмотрено, российские девушки выступят только в номинациях рапиры-соло и рапиры-даги. Согласно правилам, поединки ограничены по набору баллов и по времени. Баллы начисляются за удары клинком, уколы, удары навершием, удары умбоном щита, за обезоруживание и прочее. Например, по правилам минского турнира, бой на длинных мечах и мече с баклером будет идти до 8 очков, на рапирах до 15 или до истечения времени в 3 минуты. Побеждает тот, кто набрал больше очков за поединок. Зачем кинжалу парус и усы Оружие для НЕМА отличается от привычных снарядов спортивного фехтования не только внешним видом. По массогабаритным характеристикам оно повторяет исторические аналоги, поэтому общий вес рапиры и кинжала может приближаться к 2 кг. Но, по словам одной из участниц турнира в Минске Ольги Словаревой, фехтовать это не мешает. "Рапира и дага — мой любимый вид из всех номинаций, именно фехтуя с этим комплектом снаряжения, ты чувствуешь максимальный контроль над ситуацией. У тебя есть атакующее оружие, есть оружие для защиты, их можно тактически менять местами — атаковать кинжалом, защищаясь рапирой, и наоборот, — рассказала Ольга. — При этом парное оружие изматывает сильнее, чем одиночное, поединки получаются более энергозатратные. Комбинация рапиры и кинжала зародилась в Италии и Испании примерно в XVI веке, применялась в XVII–XVIII веках. Вплоть до XIX века это сочетание считалось самым удачным и почти вытеснило все остальные виды. Видимо, так было удобнее ходить по узким улочкам итальянских городов и защищаться от подозрительных прохожих".

Описание Бой на рапирах и дагах © Пресс-служба Федерации дуэльного фехтования России

"Рапиры, которыми мы фехтуем, длинные (около 125–128 см) и весят чуть больше килограмма, именно моя — 1150 г. Гарда и клинок визуально выглядят как в то время, наши оружейные мастера стараются максимально воссоздать исторический облик, но если боевое оружие протыкает врага, то наши клинки специально сделаны из сплава, который гнется при попадании в цель, что позволяет не травмировать своего оппонента, — объяснила Ольга. — Кинжал обычно длиной около 55 см и весит порядка 600 г, им можно как защищаться, так и колоть. Современные фехтовальщики предпочитают использовать кинжал с парусом — щитком для дополнительной защиты руки, хотя допускается и использование более ранних образцов даги без паруса. Состав российской команды в номинации "рапира и кинжал" выглядит следующим образом: Кирилл Данилов, Иван Новиченко, Руслан Уразбахтин, Сергей Волков, Ольга Словарева, Виктория Ромашова. В рапире-соло выступят Андрей Музурин, Дмитрий Гибадулин, Александр Рябов, Дарья Алешина и Елена Музурина. Исключительно мужской федершверт В самой контактной и силовой номинации — длинный меч — на турнире в Минске выступят только мужчины, как и в номинации меч и баклер. По словам российских делегатов, такое решение было принято для того, чтобы не подставлять девушек под более сильные удары и уколы, минимизировать риск травм. Не зря именно в этой номинации самые серьезные требования к защитной экипировке — обязательными являются наручи и поножи, жесткая защита корпуса.

Описание Длинные мечи © Пресс-служба Федерации дуэльного фехтования России

"Во время поединка бойцы не тормозят удары, кто-то наносит их на полной скорости. На некоторых турнирах в этой номинации разрешена борьба, удары руками и ногами, но в Минске такого не будет из-за отсутствия специального напольного покрытия, — отметил Сергей Култаев. — Что касается особенностей техники длинного меча, то здесь в работе используются два лезвия, в отличие, например, от сабли, также активно задействована крестовина. Длинный меч и сабля — самые массовые виды НЕМА в России, затем идет рапира с кинжалом, а вот по рапире-соло турниров проводится не так много". "Длинный меч был распространен в Европе в XIV–XVI веках, те мечи, которые мы используем на тренировках и турнирах, называются федершвертами. Средний вес меча составляет 1450–1600 г, он немного легче боевого — их вес доходил до 1,8 кг. Еще он более гибкий, чем боевой, незаточенный и с безопасным острием. По остальным параметрам это типичный длинный меч длиной около 130–135 см, длина клинка составляет около 95–100 см", — добавил Култаев. В номинации "длинный меч" в Минске выступят Михаил Мельников, Василий Моисеенко и Сергей Култаев. Меч, баклер и монахи Довольно редкой для России является номинация "меч и баклер", ранее турниры в нашей стране проводились в несколько гибридном формате — вместе с баклером использовалась военная сабля, а не меч. Но позднее, с развитием НЕМА в России, историческая справедливость все же взяла верх. В Шотландии этот вид был национальным примерно до XIX века, хотя вместо меча использовался палаш. Сейчас формат "меч и баклер" наиболее популярен в Италии, в скандинавских и североевропейских странах, в США.

Описание Бой на мечах с применением баклера © Пресс-служба Федерации дуэльного фехтования России

"Баклер — это маленький щит диаметром примерно 30–40 см, вместе с ним используют небольшой одноручный меч. По историческим техникам баклер был активным элементом, который использовался в бою не только для защиты, много ударов наносилось и краем щита, и его выступающей частью — умбоном, — рассказал Сергей Култаев. — Сейчас по правилам большинства турниров удары кромкой щита запрещены, но допускаются аккуратные контролируемые удары умбоном. Дело в том, что маски, которые мы используем для защиты лица и головы, предназначены для спортивного фехтования. Это не специальные шлемы, которые смогли бы выдержать такой удар". "Согласно источникам, "меч — баклер" является одной из самых ранних традиций ведения боя с оружием. На самом раннем иточнике по боевым искусствам Европы, дошедшем до наших дней, изображены монахи, практикующие бой с мечом и баклером. Манускрипт датируется первой третью XIV века. Этот вид был очень популярен по всей Европе среди горожан, простолюдинов и даже рыцарей, иногда это оружие использовалось и на войне. Баклер достаточно мобильный, с ним было удобно двигаться, в гражданской жизни его можно было носить на цепочке или крепить к поясу", — добавил Култаев.

Описание Бой на длинный мечах © Пресс-служба Федерации дуэльного фехтования России