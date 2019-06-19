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Стал известен состав сборной России на ЧМ по пляжному волейболу

Турнир пройдет с 28 июня по 7 июля в Гамбурге
Евгения Уколова и Екатерина Бирлова EPA/GEORGIOS KEFALAS
Описание
Евгения Уколова и Екатерина Бирлова
© EPA/GEORGIOS KEFALAS

ТАСС, 19 июня. Составы мужской и женской сборных команд России по пляжному волейболу на чемпионат мира 2019 года стали известны в среду. Списки российских пар опубликованы на официальной странице сборной России по волейболу в Twitter.

В мужских соревнованиях выступят Олег Стояновский и Вячеслав Красильников, Константин Семенов и Илья Лешуков, Максим Худяков и Игорь Величко, Никита Лямин и Тарас Мыскив. В женском турнире Россию представят Евгения Уколова и Екатерина Бирлова, а также Надежда Макрогузова и Светлана Холомина.

Чемпионат мира по пляжному волейболу пройдет в немецком Гамбурге с 28 июня по 7 июля. В мужском и женском турнирах пары будут разбиты на 12 групп по четыре команды. В плей-офф напрямую попадут первые две команды из каждой группы и четыре лучшие пары из числа занявших третьи места. Оставшиеся восемь команд, которые финишируют в группах третьими, разыграют четыре путевки в 1/16 финала в дополнительном плей-офф.

Победители турнира в женском и мужском разрядах получат лицензии на Олимпийские игры в Токио.

 

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