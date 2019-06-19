Стал известен состав сборной России на ЧМ по пляжному волейболу

ТАСС, 19 июня. Составы мужской и женской сборных команд России по пляжному волейболу на чемпионат мира 2019 года стали известны в среду. Списки российских пар опубликованы на официальной странице сборной России по волейболу в Twitter.

В мужских соревнованиях выступят Олег Стояновский и Вячеслав Красильников, Константин Семенов и Илья Лешуков, Максим Худяков и Игорь Величко, Никита Лямин и Тарас Мыскив. В женском турнире Россию представят Евгения Уколова и Екатерина Бирлова, а также Надежда Макрогузова и Светлана Холомина.