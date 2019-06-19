Без Никулина, но с Шипачевым. Московский ХК "Динамо" определился с составом и тренерами

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Московское "Динамо" по итогам заседания совета директоров хоккейного клуба огласило тренерский штаб и предварительный состав команды на сезон-2019/20 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Контракты Алексея Терещенко и Ильи Никулина одобрены не были. На предыдущем совете директоров 22 апреля было объявлено о том, что ВТБ и Фонд поддержки национального спорта, культуры и образования Аркадия Ротенберга станут собственниками "Динамо". Пост генерального директора вместо Валерия Шанцева занял Евгений Кровопусков, который также является вице-президентом Национального союза ветеранов дзюдо. В "Динамо" Кровопусков занимал посты ответственного секретаря совета директоров и заместителя генерального директора с 2012 по 2015 год, когда президентом клуба был Аркадий Ротенберг. Ранее юридическим лицом "Динамо" являлось ООО "ХК Динамо-Москва", учредителем которого выступало Всероссийское физкультурное общество (ВФСО) "Динамо". ВФСО "Динамо" разрешило новому юридическому лицу использовать название клуба. В среду в качестве генерального менеджера клуба был утвержден Виктор Меркулов. Меркулов ранее возглавлял центральное информационное бюро КХЛ, впервые заняв должность генерального менеджера хоккейного клуба. Без Никулина и Терещенко В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2018/19 "Динамо" заняло пятое место в Западной конференции. В первом раунде плей-офф столичный клуб обыграл хельсинкский "Йокерит" (счет в серии 4-2), а во втором раунде уступил ЦСКА (1-4), который в итоге стал обладателем Кубка Гагарина.

После смены юридического лица, которое произошло 22 апреля, "Динамо" пришлось заново заключать контракты со всеми хоккеистами, так как соглашения, подписанные с ООО "ХК Динамо-Москва", потеряли юридическую силу. Совет директоров на заседании утвердил контракты 20 игроков: вратари - Иван Бочаров и Александр Еременко; защитники - Артем Волков, Михаил Григорьев, Кирилл Лямин, Андрей Миронов и Юусо Хиетанен; нападающие - Андрей Алексеев, Максим Афиногенов, Владимир Брюквин, Владислав Ефремов, Иван Игумнов, Микс Индрашис, Вячеслав Кулемин, Дмитрий Моисеев, Андре Петерссон, Александр Петунин, Даниил Тарасов, Павел Ткаченко и Вадим Шипачев. Клуб отмечает, что данный состав может быть пополнен до начала сезона. Не были одобрены контракты 37-летнего Ильи Никулина, который был капитаном "Динамо" в последних сезонах, и 38-летнего Алексея Терещенко. Соглашение Никулина с клубом истекло 30 апреля 2019 года, но 20 мая главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов сообщил ТАСС, что игрок подпишет новый контракт. Терещенко же подписал однолетний контракт 17 мая 2019 года. "Основные задачи, которые стояли при формировании новой структуры, выполнены. Комплектация команды завершена на 99 процентов. Во время медосмотра и сборов может появиться что-то новое, могут появиться новые игроки на рынке. Тренеры должны оценить тот предварительный состав, который мы сегодня утвердили", - сказал Кровопусков. Также генеральный директор подчеркнул, что клуб не намерен расставаться с лучшим бомбардиром команды по итогам прошлого сезона Вадимом Шипачевым, который набрал 68 (20 голов + 48 результативных передач) очков и установил рекорд "Динамо" по результативности в одном регулярном чемпионате. В мае бело-голубые перезаключили контракт с 32-летним нападающим. "Все, что касается разговоров о его возможном обмене, на сегодняшний момент не рассматривается. Мы рассчитываем на него в предстоящем сезоне", - добавил Кровопусков. Бабенко вошел в тренерский штаб По итогам заседания совета директоров также в полном составе был утвержден тренерский штаб всех команд системы "Динамо". В тренерский штаб Владимира Крикунова в основной команде вошли Юрий Бабенко (старший тренер), Владимир Воробьев и Андрей Скопинцев, а также тренер вратарей Виталий Еремеев. Бывший капитан "Динамо" и двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе бело-голубых Бабенко с 2016 года входил в тренерский штаб Валерия Брагина в молодежной сборной России. Воробьев был главным тренером в чемпионате КХЛ сезона-2017/18, когда динамовцы впервые в истории не сумели пробиться в плей-офф. Начинал он в этом качестве и следующий сезон, после чего стал ассистентом Крикунова. Скопинцев ранее входил в тренерский штаб "Динамо" (с 2015 по 2018 год), а сезон-2018/19 провел в качестве тренера команды Молодежной хоккейной лиги "Крылья Советов". Еремеев работает с вратарями бело-голубых с сезона-2016/17.