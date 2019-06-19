Дальше не по пути. ФК "Спартак" расторг контракты с Глушаковым и Комбаровым

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" в среду объявил об уходе полузащитника Дениса Глушакова и защитника Дмитрия Комбарова, оба игрока в разные годы являлись капитанами красно-белых. Соглашения с ними, рассчитанные до лета 2020 года, были разорваны по соглашению сторон.

Предпосылки к тому, что ветераны уйдут из "Спартака", возникали на протяжении последних двух лет. К обоим футболистам были претензии по качеству игры, что отмечали болельщики и специалисты. По сравнению с чемпионским сезоном-2016/17 Глушаков и Комбаров заметно сдали и зачастую не соответствовали амбициям команды, недавно выигравшей первый за 14 лет титул.

После долгожданного золота, в сезоне-2017/18, между Глушаковым и главным тренером команды Массимо Каррерой возник конфликт, который тянулся до 18 сентября прошлого года, когда по решению специалиста капитан команды и защитник Андрей Ещенко были выведены из основного состава московского клуба. Чуть больше чем через месяц тренер был уволен, а фанаты, посчитав, что Глушаков причастен к уходу полюбившегося им итальянца, на каждом матче стали устраивать акции против капитана, оскорбляя его и в резкой форме призывая уйти из "Спартака".

В конце апреля 2019 года состоялось заседание совета директоров, на котором вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов попросили освободить их от занимаемых должностей по завершении сезона, их просьбы были удовлетворены. Эти кадровые решения приняли на фоне громкого поражения "Спартака" от тульского "Арсенала" - 0:3. Тогда же руководство красно-белых выдало кредит доверия главному тренеру Олегу Кононову, который начал работать с командой в ноябре 2018-го. После назначения белорусский специалист не справился ни с одной из поставленных задач, речь шла о выходе в 1/4 финала Лиги Европы, завоевании Кубка России и попадании в тройку призеров чемпионата России, что давало право сыграть в Лиге чемпионов на следующий сезон.

К новым титулам без старых чемпионов

По итогам совета директоров на официальном сайте клуба было отмечено, что "именно под его руководством будет формироваться состав красно-белых на следующий сезон". В "Спартаке" посчитали, что Кононов способен привести команду к новым титулам, при этом активно используя воспитанников клубной академии. Также было отмечено, что "ресурсы команды, ставшей чемпионом России два года назад, исчерпаны".