Дальше не по пути. ФК "Спартак" расторг контракты с Глушаковым и Комбаровым

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" в среду объявил об уходе полузащитника Дениса Глушакова и защитника Дмитрия Комбарова, оба игрока в разные годы являлись капитанами красно-белых. Соглашения с ними, рассчитанные до лета 2020 года, были разорваны по соглашению сторон.
Предпосылки к тому, что ветераны уйдут из "Спартака", возникали на протяжении последних двух лет. К обоим футболистам были претензии по качеству игры, что отмечали болельщики и специалисты. По сравнению с чемпионским сезоном-2016/17 Глушаков и Комбаров заметно сдали и зачастую не соответствовали амбициям команды, недавно выигравшей первый за 14 лет титул.
После долгожданного золота, в сезоне-2017/18, между Глушаковым и главным тренером команды Массимо Каррерой возник конфликт, который тянулся до 18 сентября прошлого года, когда по решению специалиста капитан команды и защитник Андрей Ещенко были выведены из основного состава московского клуба. Чуть больше чем через месяц тренер был уволен, а фанаты, посчитав, что Глушаков причастен к уходу полюбившегося им итальянца, на каждом матче стали устраивать акции против капитана, оскорбляя его и в резкой форме призывая уйти из "Спартака".
В конце апреля 2019 года состоялось заседание совета директоров, на котором вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов попросили освободить их от занимаемых должностей по завершении сезона, их просьбы были удовлетворены. Эти кадровые решения приняли на фоне громкого поражения "Спартака" от тульского "Арсенала" - 0:3. Тогда же руководство красно-белых выдало кредит доверия главному тренеру Олегу Кононову, который начал работать с командой в ноябре 2018-го. После назначения белорусский специалист не справился ни с одной из поставленных задач, речь шла о выходе в 1/4 финала Лиги Европы, завоевании Кубка России и попадании в тройку призеров чемпионата России, что давало право сыграть в Лиге чемпионов на следующий сезон.
К новым титулам без старых чемпионов
По итогам совета директоров на официальном сайте клуба было отмечено, что "именно под его руководством будет формироваться состав красно-белых на следующий сезон". В "Спартаке" посчитали, что Кононов способен привести команду к новым титулам, при этом активно используя воспитанников клубной академии. Также было отмечено, что "ресурсы команды, ставшей чемпионом России два года назад, исчерпаны".
Последняя строчка напрямую касается 32-летних Глушакова и Комбарова, которые в завершившемся чемпионате потеряли места в стартовом составе команды - они провели 15 и 13 игр с первых минут в Российской премьер-лиге (РПЛ) соответственно. Стало понятно, что возрастным игрокам стоит заняться поиском новых мест работы, несмотря на действующие до середины 2020 года контракты. Особенно с учетом того, что владелец "Спартака" Леонид Федун в январе этого года поставил перед командой цель еще раз выиграть чемпионат России к 100-летию с основания клуба, которое будет отмечаться в 2022 году.
Помимо Глушакова и Комбарова, в дальнейшем эти слова могут коснуться еще троих футболистов - 35-летнего вратаря Артема Реброва, который за последние два года из-за травм принял участие лишь в 12 играх чемпионата, являющегося его ровесником защитника Андрея Ещенко, с которым в июне был заключен однолетний контракт, а также 32-летнего итальянского защитника Сальваторе Боккетти, за последние пару лет потерявшего статус игрока стартового состава. Такой вывод следует из того, что с футболистами, которым на тот момент будет 35-38 лет, сложно решать самые высокие задачи.
"Решение, которое изменит жизнь"
Игроки, когда дело касается таких важных событий, как продление или расторжение контракта, в последние годы предпочитают общаться с болельщиками с помощью социальных сетей. Именно так и поступили Глушаков и Комбаров, опубликовав в Instagram обращения со словами благодарности в адрес "Спартака" и болельщиков команды.
"Я не хочу этого, потому что моя мечта - вернуться в клуб в качестве менеджера, тренера, возможно, игрока, - сказал Глушаков, записав видеообращение не фоне "Открытие-Арены". - Я ухожу ради "Спартака", я понимаю, что это все не утихнет, если я не уйду. Для меня важнее клуб, чем то, что со мной будет".
Также он заверил, что не собирается завершать карьеру, хоть и не знает, в каком клубе будет играть в грядущем сезоне. По мнению бывшего полузащитника "Спартака" Александра Мостового, Глушакову по силам играть в России до 40 лет. В качестве примеров в разговоре с ТАСС он привел бывших защитников ЦСКА и сборной России Алексея и Василия Березуцких, а также Сергея Игнашевича, которые ушли из футбола, когда им было 36 и 38 лет соответственно.
"Есть разные причины, по которым футболисты покидают команды, здесь - по соглашению сторон. Скорее всего, всех это устроило. Ничего негативного я в этом не вижу", - отметил он.
"Сегодня очень непростой день, - написал в Instagram Комбаров. - День, когда было принято важное решение, которое навсегда изменит мою жизнь. Сегодня расторгнут мой контракт со "Спартаком", где я провел 9 лет. За это время я стал чемпионом, был и капитаном, и членом команды".
Защитник также подтвердил, что не собирается уходить из футбола: "Я и дальше готов посвящать себя футболу! Оставаться нужным и востребованным. Оправдывать возложенные на меня ожидания".