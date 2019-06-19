Главная фан-зона Европейских игр открылась в Минске

МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Главная фан-зона II Европейских игр, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня, торжественно открылась в среду в центре белорусской столицы. Самая большая площадка для местных спортивных болельщиков и зарубежных гостей расположилась у Дворца спорта, передает корр. ТАСС с места события.

"Около двух лет мы готовились к этому важному и волнующему моменту - II Европейским играм. Это очень важный исторический момент для всей Европы, и, конечно, Белоруссии", - отметил, открывая фан-зону, исполнительный директор Европейских игр Саймон Клегг.

Он выразил уверенность в том, что организаторы Игр прекрасно справятся со всеми этапами проведения спортивного форума. "Все идет по плану, я отмечаю высокий уровень подготовки всех мероприятий", - сказал исполнительный директор Игр.

Музыкальная часть торжественной церемонии открытия главной фан-зоны II Евроигр началась с выступления Президентского оркестра Белоруссии под руководством Виктора Бабарикина. В концерте принимают участие самые популярные белорусские артисты.

Презентации стран

Всего в Минске во время II Европейских игр будет открыто три фан-зоны. Кроме Дворца спорта, площадки для болельщиков разместятся у спортивно-культурных комплексов "Минск-Арена" и "Чижовка-Арена", которые заработают 21 июня. Организаторы рассчитывают, что созданные для болельщиков специальные площадки помогут тем, кто прибыл из-за рубежа, проникнуться духом соревнований, поближе познакомиться с Белоруссией, ее спортивными и культурными традициями. Создатели фан-зон обещают насыщенные культурно-развлекательные программы с участием известных белорусских артистов, а также фольклорных и танцевальных коллективов на всем протяжении II Евроигр.

Каждая из фан-зон, размещенных в Минске, имеет свои особенности. К примеру, на площадке у Дворца спорта ежедневно будут проходить дни Национальных олимпийских комитетов (НОК) стран, участвующих в Играх. В рамках этих презентаций болельщики смогут поближе узнать о спортивных достижениях государств, их национальных и культурных традициях. Первым 20 июня будет представлен Азербайджан, презентация Российской Федерации состоится 29 июня.

На площадке у Дворца спорта также разместится специальная фан-зона для детей, которая будет организована совместно с ЮНИСЕФ. Организаторы фан-зон обещают, что болельщики вдоволь смогут также насладиться различными угощениями, в том числе блюдами белорусской кухни. К примеру, возле Дворца спорта организован фудкорт длиной почти 200 м, где разместятся полтора десятка объектов общественного питания на 1 тыс. мест.

Кроме Минска, еще семь фан-зон для болельщиков II Европейских игр будет открыто в регионах Белоруссии. II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня, в них примут участие около 4 тыс. спортсменов из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио. В дни II Евроигр в Минске ожидают около 30 тыс. зарубежных гостей.